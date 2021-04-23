Зеленский не против прилететь в Москву: но есть условие

Президент Украины готовит ответ российскому президенту

Время чтения: 42 Секунд

В Офисе президента Украины уже начали готовиться к ответу на предложение президента России Владимира Путина. Напомним, что лидер Кремля предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому провести встречу в Москве.

Это был ответ Путина на предложение Владимира Зеленского встретится в любой части Донбасса. Источник сообщает, что в Офисе Президента готовят ответ президенту России, который пригласил Зеленского в Москву и посоветовал обсудить донбасский кейс напрямую с «ЛДНР», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Наш источник инсайдит, что в ОП сделают контрпредложение, заявят, что Зеленский согласен приехать в столицу РФ, но если в Москве пройдёт встреча в формате Нормандской четвёрки», — пишет паблик.

Также ещё один вариант, который обсуждается, это пригласить Путина на «крымскую платформу» (но вариант больше, как стеб, который не поможет взаимоотношениям двух стран).

Ранее мы сообщали, что Россия отводит войска от границ Украины, в Минобороны РФ сделали заявление.