В НАТО отреагировали на отвод российских войск от границ Украины

Альянс ответил на действия РФ

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Важно и своевременно — так в НАТО описывает заявление России о выводе своих войск на базы из приграничного с Украиной района. Как сообщается, Альянс сохраняет бдительность.

«Любые шаги, направленные на деэскалацию со стороны России, важны и ожидались давно», — цитирует агентство Reuters анонимного представителя НАТО, пишет УРА-Информ.

«НАТО сохраняет бдительность и будет продолжать внимательно следить за неоправданным скоплением российских вооруженных сил в Украине и вокруг нее», — добавил чиновник. Он подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину и призывает Россию вывести все свои силы с ее территории.

Ранее в четверг министр обороны России Сергей Шойгу приказал войскам двух военных округов, Южного и Западного, вернуться в места постоянной дислокации. Об этом Шойгу говорил в аннексированном Крыму, где проходят учения с участием 10 тысяч человек.

Глава Минобороны заявил, что «считает полностью достигнутыми» цели, поставленные перед армией в ходе необъявленной проверки готовности. — Поэтому я решил закончить испытания в военных округах: Южном и Западном, — сказал он.