Россия отводит войска от границ Украины: в Минобороны РФ сделали заявление

С 23 апреля войска вернуться в пункты постоянной дислокации

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

Переброс войск на южные рубежи РФ был внезапной проверкой.

«Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — отметил Шойгу.

Также, он поручил командованию российских войск уже с 23 апреля приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

«До 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Комитет Сената США вчера, 21 апреля, поддержал законопроект о партнерства с Украиной в сфере безопасности и обороны. Данным проектом также предусмотрена и военная помощь украинскому государству.