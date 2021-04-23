Общество

В Украине более 2 млн случаев коронавируса: новые данные

Также зафиксировано более 400 смертей

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Пандемия коронавируса в Украине продолжает преодолевать очередные психологические барьеры. В стране было зафиксировано уже более двух миллионов случаев инфицирования вирусом.

Так за последние сутки в Украине было зафиксировано 14 277 случаев заражения коронавирусной инфекции. В том числе заразился 591 ребенок и 277 медработников. В общей сложности с начала пандемии в Украине уже выявлено 2 004 630 случаев заражения. За последние 24 часа госпитализировали 3 728 человек, пишет УРА-Информ.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1296), г. Киев (1269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях. За сутки проведено 95 740 тестирований (в частности методом ПЦР — 41 305, методом ИФА — 18 360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 36 075)», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки выздоровели 18 964 пациента, в общей сложности болезнь победило 1 552 267 человек. За сутки умерло еще 434 больных. В общей сложности было зафиксировано уже 41 700 летальных исходов.

Ранее в Минздраве назвали количество привитых украинцев.

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