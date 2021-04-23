Общество Происшествия

«Более тысячи военных и техника»: в ОРДЛО прибыла военная помощь из РФ

Прибыло 1050 военнослужащих

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На территорию ОРДЛО прибыла очередная военная помощь из российской Федерации. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные паблики.

Стало известно, что неподалеку от временно оккупированного Желтого Луганской области незаконным вооруженным формированиям передали две РЛС «Бастион».

«В Зимогорье, на територии шахты „Черкасская“ дислоцированы бойцы 102-го мотострелкового Слонимско-Померанского Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полк Южного Военного округа в количестве 1050 военнослужащих, 26 БТРов, 32 БМП, и 14 танков», — отмечается в записи.

Ранее сообщалось, что бывший командир подразделений боевиков «ДНР» Игорь Гиркин считает, что президент России Владимир Путин, продолжить и дальше «сдавать позиции». 

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