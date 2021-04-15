Политика

Паспорта РФ: в ОРДЛО рассказали, кому отказывают в получении документа

Представитель НВФ назвал причины для отказа в выдаче документа

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«Депутат ДНР» Владислав Бердичевский в интервью местным ресурсам рассказал, в каком случае жителям ОРДЛО могут отказать в гражданстве РФ, передает УРА-Информ.

«Не снятые погашенные судимости. С паспортом ДНР это еще можно решить, снять судимость через суд, а вот в ФМС РФ уже ничего не сделать. Много случаев с военными, которые воевали с самого начала. Украина в 2014 году навозбуждала против них уголовные дела, и в России все эти отметки видны. Как итог — отказ в гражданстве», — отметил представитель боевиков.

Также чиновник уточнил, что детям разных специалистов нужно уточнить документально место их рождения.

«Не тут то было. Меня неприятно поразило, что бывшие советские республики с Донбассом отказываются сотрудничать категорически. Из Белоруссии ответы не приходят, из Среднеазиатских стран не приходят. На запросы отвечает только Россия», — добавил он.

Ранее сообщалось, что В «ДНР» существует огромная проблема с паспортами «республики». Люди ждут несколько месяцев, чтобы просто стать в электронную очередь.

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