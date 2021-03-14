Венедиктова планирует тестировать кандидатов на руководящие должности в САП

25 января стартовал профессиональный отбор на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры

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В рамках открытого конкурса на занятие высших административных должностей в САП уже со следующей недели начнется тестирование кандидатов на знание украинского законодательства, а также общие общие способности. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время онлайн-встречи с вице-президентом Европейской комиссии Верой Юров, передает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

«Мы двигаемся вперед, и главным локомотивом в этой борьбе должна стать Специализированная антикоррупционная прокуратура. Сейчас продолжается открытый конкурс на занятие административных должностей в САП. На следующей неделе состоятся тестирования кандидатов на знание законодательства и общие способности, после которых будут проведены собеседования и проверка на полиграфе» , — отметила Венедиктова.

Она отметила, что Офис генерального прокурора сделал все возможное, чтобы процесс тестирования и отбора кандидатов был прозрачным. Также все документы размещены в свободном доступе для того, чтобы люди могли видеть онлайн, какие решения принимает комиссия.

«Мы начинали реформу прежде всего ради возвращения доверия. Мы аттестовали всех прокуроров и сейчас должны быть в активном диалоге с обществом. Нам надо искать новые подходы и объяснять людям, что и как мы делаем. И я ориентирую руководителей прокуратур всех уровней, что доверие людей начинается именно с них «, — подчеркнула Венедиктова.

Ранее сообщалось, что 25 января стартовал профессиональный отбор на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.