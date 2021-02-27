Мнимый режим прекращения огня: Украина направила ноты в ОБСЕ об 11 раненых воинах ВСУ

26 февраля, неподалеку от Водяного получили ранения шесть украинских защитников

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Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на временно оккупированных территориях Донбасса, а также стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) направила ноты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ касательно ранения 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе, передает УРА-Информ.

«Украинская сторона СЦКК направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ. Ждем также соответствующей реакции государств-партнеров и руководства международных организаций », — отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки, 26 февраля, неподалеку от Водяного получили ранения шесть украинских защитников, трое — боевое травмирования. Также неподалеку Марьинки и Лебединского в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями получил пулевое ранение еще один военнослужащий ВСУ. Неподалеку Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве также получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил Украины.

Ранее сообщалось, что 23 февраля пророссийские незаконные вооруженные формирования из гранатометов обстреляли Хутор Вольный, который находится на Луганщине. Также боевики осуществили дистанционное минирование. К несчастью, от взрыва мины погиб житель села.