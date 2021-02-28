Вакцинация населения поможет уменьшить количество больных COVID-19 на 92%, — глава BioNTech

Может понадобиться не однократное прививание населения

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Массовая вакцинация населения от коронавирусной пневмонии нового поколения позволит уменьшить число инфицированных жителей планеты более чем на 90%. Об этом в интервью Bild рассказал руководитель компании BioNTech Угур Шахин, информирует УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

«После вакцинации количество людей, которые получают положительный ПЦР-тест на COVID-19 и являются заразными, уменьшается на 92%», — отметил Шахин.

Также он подчеркнул, что существующая вакцина может защитить и от новых опасных штаммов коронавирусной пневмонии.

«В случае появления опасного штамма, действенным подходом может быть введение третьей дозы имеющейся вакцины. Таким образом прививка может спровоцировать столь сильную иммунную реакцию, что даже сильные штаммы не смогут ее преодолеть», — отметил Шахин.

Однако, может понадобиться не однократное прививание населения.

«Если мы хотим замедлить распространение вируса в будущем и уменьшить уровень инфицирования, то проводить прививки надо чаще, возможно ежегодно, или через полтора года», — отметил Шахин.

Ранее сообщалось, что на территории Украины с началом вакцинации прививки от коронавирусной пневмонии нового поколения уже получили более 3000 граждан страны. Также известно, что наибольшее число вакцинированных в Николаевской области.