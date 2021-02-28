Возвращение Донбасса: в ТКГ назвали сроки

У России поставлена цель заморозить конфликт

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Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш, уверен, что власти Украины смогутвернуть временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в течение ближайшего десятилетия. Об этом он рассказал в интервью «Украина 24», передает УРА-Информ.

Сейчас, по его мнению, у России поставлена цель заморозить конфликт.

«Наша задача — просто создавать условия, когда Россия может захотеть выйти, то есть постоянно целенаправленно ослаблять противника по всем фронтам и использовать те геополитические возможности, которые время от времени возникают и есть сейчас», — отметил член делегации ТКГ.

При этом, такая ситуация является совершенно невыгодной для Украины.

«Не хочу делать прогнозы, но думаю, реальная перспектива — ближайшие 10 лет как минимум у нас есть, чтобы освободить Донбасс», — подытожил Сергей Гармаш.

Ранее сообщалось, что 26 февраля, неподалеку от Водяного получили ранения шесть украинских защитников.