Послы стран «Большой семерки» рассказали миру всю правду о войне на Донбассе

В день пребывания Президента и дипломатов была шестая годовщина начала переговоров в Минске

Время чтения: 1 Мин. , 48 Секунд

Послы стран «Большой семерки» после пребывания на линии разграничения на востоке Украины с президентом Украины Владимиром Зеленским выразили свою безоговорочную поддержку, а также рассказали всему миру, что на самом деле происходить в ОРДЛО, ведь они увидели это собственными глазами. О своих впечатлениях от поездки дипломаты рассказали в Twitter, передает УРА-Информ.

«Временный поверенный в делах США Кристиан Квин вместе с Владимиром Зеленским и послами Германии, Франции, Великобритании, Канады и Швеции побывала вблизи линии соприкосновения, чтобы услышать, как российские снайперы и возглавляемые Россией силы пытаются спровоцировать украинских защитников. США поддерживают Украину», — отметили в посольстве США.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен, в свою очередь, рассказал, что иностранные послы вместе провели весь день у линии соприкосновения с главой украинского государства.

«Полная мобилизация Франции, чтобы разблокировать переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата и Минского процесса. Мир должен вернуться в Украину», — подчеркнул он.

«Большой честью было посетить восток вместе с коллегами — послами Швеции, Франции, Германии и США, чтобы послушать рассказы украинских военных об их ежедневном опыте режима прекращения огня и случаях его нарушения», — написала на своей странице посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс.

При этом, посол Канады Лариса Галадза отметила, что дипломаты встретились и с военнослужащими ВСУ, что дало толчок в понимании динамики режима прекращения огня.

«Канада поддерживает его продолжение и военных, которые его обеспечивают. Они и мы знаем, что это единственный путь к миру», — подчеркнула Галадза.

Также посол Швеции Тобиас Тиберг считает очень ценным брифинг украинского правительства о нынешних вызовах режима прекращения огня на Донбассе.

Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен добавила, что в день посещения дипломатами временно оккупированных территорий восточной Украины была шестая годовщина начала переговоров в Минске. В свою очередь, она выразила искренние соболезнования родным погибшего от пули пророссийского снайпера украинского военного.

«Минские договоренности, как сказал Владимир Зеленский, — это единственный путь мирного урегулирования этой войны. Может ли это быть скоро? Мы не знаем. Но мы очень активно над этим работаем и в Берлине, и в Париже. Надеюсь, что мы увидим конец этой войны», — цитируют Фельдгузен в Офисе Президента.

Ранее сообщалось, что 11 февраля, глава украинского государства Владимир Зеленский совместно с послами «Большой семерки» прибыл в Донецкую область с рабочей поездкой.