Australian Open вновь закрывает трибуны: матчи пройдут без зрителей

Правительство австралийского штата Виктория приняли решение о введении пятидневной изоляции

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Теннисные матчи открытого чемпионата Австралии в ближайшие пять дней будут проходить без зрителей. Правительство австралийского штата Виктория приняли решение о введении пятидневной изоляции. Она вступает в действие с сегодняшнего дня, 12 февраля в 23:59. Об этом пишет УРА-Информ.

Болельщики не смогут пройти на трибуны и наблюдать вживую за матчами на Australian Open. При этом, владельцам билетов организаторы открытого чемпионата обещают в самое ближайшее время вернуть деньги за приобретенные билеты.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина продолжает уверенно выступать на первом турнире серии Большого шлема в сезоне. Первая ракетка Украины сумела пробиться в третий круг соревнований на Открытом чемпионате Австралии.