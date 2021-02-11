Послы «Большой семерки» и Зеленский приехали на Донбасс: причина визита

В течение прошлых суток, 10 февраля, на Донбассе зафиксировано семь вражеских нарушений режима прекращения огня

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В четверг, 11 февраля, глава украинского государства Владимир Зеленский совместно с послами «Большой семерки» прибыл в Донецкую область с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает УРА-Информ.

Известно, что Владимир Зеленский пообщался с военными ВСУ, а также ознакомился с общей обстановкой на временно оккупированных территориях Донбасса.

Стоит напомнить, что также сегодня, от пули пророссийского снайпера, погиб украинский военный.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил на временно оккупированном украинском Донбассе был ранен украинский военный. Несмотря на оказанную скорую медицинскую помощь, боец ВСУ скончался во время эвакуации. В него стрелял снайпер.