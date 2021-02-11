Происшествия

«Перемирие в ОРДЛО»: от пули снайпера погиб военный ВСУ

В него выстрелил снайпер российско-оккупационных войск

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Сегодня, 11 февраля в зоне проведения Операции объединенных сил на временно оккупированном украинском Донбассе был ранен украинский военный. Несмотря на оказанную скорую медицинскую помощь, боец ВСУ скончался во время эвакуации. В него стрелял снайпер. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

В мужчину стреляли неподалеку от населенного пункта Горловка. Выстрел был произведен около 9.30. Также известно, что украинская сторона уже сообщила о нарушении прекращения огня в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Стоит напомнить, что противник активизировался за предыдущие сутки. Оккупационные войска за вчерашний день семь раз нарушили режим тишины. К счастью, за вчерашние сутки потерь среди служащих ВСУ не было.

Ранее сообщалось, что на территориях временно оккупированного Донбасса пророссийские боевики готовятся к контрудару по украинским позициям, возможно они даже планирует прорыв обороны.

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