Политика

Цель Москвы — втолкнуть раковую опухоль в политическое тело Украины — эксперт

Андрей Пионтковский о действиях Кремля

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Российская Федерация, как и год назад инициировала заседание в Совете безопасности ООН, по случаю шестой годовщины подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Оно состоялось 11 февраля.

Российский политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что российская сторона проиграла из-за такого своего решения. Эксперт отмечает, что Кремль хочет показать, что Украина не выполняет свои обязательства, но в итоге снова все обернется против нее, ведь Россия не вывела свои войска с Донбасса, а что самое главное обстрелы со стороны боевиков и дальше продолжаются, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Также эксперт дал свое мнение по поводу того, какая главная цель России на Донбассе.

«Цель Москвы – прикрываясь этими соглашениями, легитимизировать в украинском правовом и политическом поле свой военно-террористический плацдарм на территории Украины – ОРДЛО – и втолкнуть эту раковую опухоль в политическое тело Украины. Этот план провалился», — сказал он. 

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский может перейти к плану Б по Донбассу.

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