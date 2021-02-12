Общество

Вот так придумал: мужчина купил слюну пациента с COVID-19, чтобы убить босса

Ужасный случай произошел в Турции

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Сотрудник автосалона в Турции разыскивается полицией в связи с покушением на убийство своего начальника. Он предложит своему боссу выпить напиток, содержащий слюну пациента с COVID-19.

Инцидент произошел в Адане на юго-востоке Турции. Стало известно, что сотрудник, подозреваемый в покушении на убийство, ранее украл деньги из вырученных средств. Как он объяснил начальнику, 215 тысяч турецких лир, или 450 тысяч гривен были потрачены на выплату долгов, пишет УРА-Информ со ссылкой на The Sun.

В итоге начальник был проинформирован о покупке слюны пациента страдающим COVID-19, своим сотрудником. Купленная за 500 лир (около 2000 гривен) слюна должна была быть добавлена в напиток, который, как выяснилось позже, мужчина не выпил.

После этого инцидента глава салона сообщил, что ему стали поступать сообщения с угрозами от своего сотрудника. Полиция защитила предпринимателя и его семью. На данный момент продолжаются поиски преступника.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп перенес COVID-19 серьезнее, чем сообщалось, его подключали к ИВЛ.

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