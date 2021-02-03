Закрытие каналов Медведчука было согласовано с американцам: на очереди Шарий

YouTube канал Шария также намерены закрыть

Время чтения: 45 Секунд

Стали известна реакция народных депутатов от фракции «Слуга Народа» на решение президента Владимира Зеленского закрыть каналы ZiK, 112 Украина и NewsOne.

Один из народных депутатов от пропорезидентской партии заявил, что в чате «слуг» в основном все пишут хвалебные высказывания в адрес главы государства из-за такого решения. Источник отмечает, что вся эта ситуация была согласована с американцами, пишет УРА-Информ со ссылкой на PavlovskyNews.

«На очереди, по словам нашего собеседника, YouTube канал Шария. Сейчас это одна из тем, которую кулуарно обсуждают депутаты. В ближайшее время вернут уголовные дела против Шария и тогда найдутся инструменты для закрытия его ресурса», — отмечает источник.

Также народный депутат заявил, что с самого утра в Верховной раде фракция «Слуга Народа» намерена блокировать трибуну, чтобы она была под их контролем.

В тоже время неназваный депутат добавил, что в Украине начинается глубокий политический и экономический кризис.

Ранее мы сообщали о реакции Виктора Медведчука на закрытие каналов.