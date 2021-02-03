Если у «властей» не вырастут рога и копыта, тогда посмотрим: жители ОРДО боятся вакцинации

Многие боятся побочных действий вакцины

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В социальны сетях жители ОРДО поделились своим мнением о том, что в «республике» стартует вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Большинство боится последствий после прививки.

Некоторые считают, что сначала так называемые «чиновники» «ДНР» должны пройти вакцинацию, и только тогда местное население должно принять окончательное решение, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Пусть сперва Кофмана (главу местной „общественной палаты“), Пирогову (местную пропагандистку) и Никонорову („главу“ „МИД“,) вакцинируют, и если у них не вырастут рога и копыта после этой несертифицированной в ВОЗ вакцине, тогда посмотрим», — пишет местный житель.

Некоторые предполагают, что обычным жителям вакцина просто так не достанется. Будут большие электронные очереди.

«Будет как с паспортами, запись на три года вперед раз бесплатно» — пишет один из участников дискуссии.

Другие предполагают, что на предприятиях людей будут заставлять делать прививку.

«Будет обязаловка, к бабке не ходи», — считает местный житель.

Ранее перед камерами прививку сделали главе боевиков Денису Пушилину.