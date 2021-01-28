Патриоты Украины зря надеялись на Байдена — эксперт

Джо Байден может не оправдать всех надежд

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Украинские патриоты зря надеются на то, что новый президент США Джо Байден полностью оправдает их надежды. Об этом заявил украинский политолог Владимир Воля.

По его мнению, новый американский президент продолжить давить санкциями на Российскую Федерацию, однако каких-то сдвигов в вопросе возращения территории не стоит ожидать, пишет УРА-Информ со ссылкой на Риафан.

«Вероятно, Соединенные Штаты оставят санкции. Могут даже со временем их усилить. Однако патриоты Украины зря надеялись на то, что Америка сразу же начнет вооружать ВСУ передовыми технологиями. Скорее уж Байден будет направлять свою политику на то, чтобы сдержать России. Он зациклится на том, чтобы не было допущено эскалации конфликта», — заявил эксперт.

Он также добавил, что вряд ли США захотят «входить» в Нормандский формат, ведь можно разозлить на только Россию, но и также Германию с Францией.

Эксперт также предполагает, что вряд ли США увеличат финансирование Украины, ведь у них самих сейчас кризис.

Ранее мы сообщали, что Байден впервые позвонил Путину, президенты обсудили Украину.