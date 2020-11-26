Украина не будет приступать к силовому варианту возвращения ОРДЛО, — Хомчак

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Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил на встрече с журналистами, что украинская сторона не намерена силами возвращать территории Донбасса, которые находяться в оккупации российскими военными. Об этом пишет УРА-Информ.

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», – сказал генерал-полковник.

Хомчак отметил, что такие действия Украине нецелесообразны и невозможны по трем причинам. Во-первых, такие действия Украины могут быть восприняты как нарушение гуманитарного права, ведь сразу будет большое количество жертв среди гражданского населения. Также военные силы потерпят колосальные потеря, а жизни защитников важны для властей Украины. Также он уверен, что Российская Федерация нанесет сокрушительный удар количеством своих военных.

Также военный уверен, что нельзя будет применить артиллерию, так как ВСУ везде стоят вплотную к населенным пунктам, где проживают мирные жители захваченных территорий.

Помимо этого, не все местное население поддерживает украинские войска. Он отметил, что пока танк доедет до зоны поражения, информация об этом уже дойдет до пророссийских боевиков.

Как стало известно ранее, 24 ноября, пророссийские боевики на линии разграничения на востоке Украине четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ. Из-за этого скончался украинский военнослужащий.

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