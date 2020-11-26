Минфин завершил переговоры с МВФ по Госбюджету, однако денег Украине не стоит ожидать

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Министерство финансов Украины окончило переговоры с Международным валютным фондом по основным параметрам Государственного бюджета Украины на предстоящий год. Это было одно из условий для начала первого просмотра совместной программы с Фондом Stand-by для украинского государства.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы украинского Минфина, передает УРА-Информ.

Основной акцент в переговорах с МВФ был поставлен на общее видение украинского бюджета на 2021 год.

Сейчас Минфин каждый день проводит консультации с экспертами МВФ о возможностях финансирования дефицита бюджета Украны. Также речь идет и о приоритетных статьях расходов бюджета в грядущем году.

В общем и целом, параметры Государственного бюджета Украины на 2021 год совпадают с оценками экспертов МВФ. Это было крайне важно для продолжения сотрудничества с валютным фондом.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Украины подходит к концу в вопросе переговоров с Международным валютным фондом касательно параметров государственного бюджета Украины на 2021 год.

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