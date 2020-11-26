Экономика

Минфин завершил переговоры с МВФ по Госбюджету, однако денег Украине не стоит ожидать

Read Time:43 Second

Министерство финансов Украины окончило переговоры с Международным валютным фондом по основным параметрам Государственного бюджета Украины на предстоящий год. Это было одно из условий для начала первого просмотра совместной программы с Фондом Stand-by для украинского государства.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы украинского Минфина, передает УРА-Информ.

Основной акцент в переговорах с МВФ был поставлен на общее видение украинского бюджета на 2021 год.

Сейчас Минфин каждый день проводит консультации с экспертами МВФ о возможностях финансирования дефицита бюджета Украны. Также речь идет и о приоритетных статьях расходов бюджета в грядущем году.

В общем и целом, параметры Государственного бюджета Украины на 2021 год совпадают с оценками экспертов МВФ. Это было крайне важно для продолжения сотрудничества с валютным фондом.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Украины подходит к концу в вопросе переговоров с Международным валютным фондом касательно параметров государственного бюджета Украины на 2021 год.

About Post Author

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
0 0
In, , ,

По теме:

В бюджете 2021 запланировано повышение зарплат: кто получит больше денег

В украинском Кабмине выдвинули предложение о том, чтоб в 2021 году поднять сумму прожиточного минимума, который будет применен для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры....

«Навар на скорой»: СБУ разоблачила хищение 1 млн грн

Украинская служба безопасности разоблачила в Черкассах присвоение почти миллиона гривен на строительстве диспетчерской станции для скорой медицинской помощи. Стоимость работ, а также их объемы были...

Важное сообщение от ПФУ: что будет с пенсиями в ноябре и декабре

В Пенсионном фонде опубликовали важную информацию относительно выплаты пенсий за ноябрь и декабрь этого года. На данный момент в ПФУ отметили, что выплаты пенсий в...

Что будет с пенсиями и зарплатами: стоит ли ждать проблем

В СМИ появилась информация о том, что в казне не осталось денег на выплату заработной платы и пенсий украинским гражданам. В Министерстве финансов и Министерстве...

Разгребая ошибки КСУ: в Раду внесут новый законопроект

В Верховную раду Украины на этой пленарной неделе внесут новый законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях. ВР решила восстановить статью 366 прим. 1 Уголовного...

Российский газопровод «Северный поток-2″не будет сертифицирован: в Норвегии отказали в сотрудничестве

Норвежская копания Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL) вышла из проекта Российской Федерации "Северный поток - 2" из-за того, что США начали грозиться...
Share via
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mix
Email
Print
Copy Link
Powered by Social Snap
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap