ООН предостерегает от вырубки лесов: Карпаты в опасности

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В ООН вновь обращают внимание на проблему вырубки лесов. Из-за массовости таких мероприятий, а также изменений климата в карпатских районах возникает угроза серьезных наводнений. Об этом заявила директор ведомства по вопросам окружающей среды Ингер Андерсен, сообщает пресс-служба ООН, передает УРА-Информ.

Она обратила внимание Украинцев и всего мира, что незаконная вырубка лесов в Карпатах приведет к неминуемой катастрофе. Также такие мероприятия уже успели повлиять на экосистему региона. Она обратила внимание на масштабные наводнение, количество которых возросло за последние года. Также Андерсен напомнила и о редких видах животных, которым необходим лес для выживания в современном мире.

«Не обманывайте себя: Карпатский регион находится в реальной и непосредственной опасности», — добавила она.

При этом она отметила, что не только в Украине наблюдается такая проблема. В пример она привела Румынию. За последние 20 лет вырубка лесов обошлась государству в 5 млрд евро.

Как стало известно ранее, Российская Федерация приняла решение серьезно уменьшить финансирование так называемых «ЛНР» и «ДНР» в следующих годах.

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