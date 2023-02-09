В ГУР прогнозируют бунт в России, который закончится сменой режима

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Об этой информации сообщила liga.net, передает Ura-inform.

По его словам в России изменится режим из-за бунтов населения. Юсов отметил, что это будет именно бунт, а не сознательный протест, каким был в Украине Майдан, поскольку страна-агрессор не имеет гражданского общества.

«Все сценарии ложатся на подготовленную почву. Это народ, сотни лет живший в рабстве, там институционально нет ни демократических практик, ни опыта сопротивления», – отметил он.

Юсов пояснил, что на каком-то этапе в России цены на нефть позволили прокормить население – для многих этого оказалось достаточно, а всех остальных либо выдавили из страны, либо посадили в тюрьмы.

«Но бунт все равно будет. Это вопрос времени… Будь это гражданское общество, то это был бы не бунт, а осмысленный протест, каким был в Украине Майдан – с ценностями, с конкретными требованиями и пониманием для чего. Поскольку общества там нет, это будет не протест, а бунт, который, в конце концов, так или иначе закончится сменой режима и переформатированием в РФ», – заявил представитель ГУР.

Напомним, ранее сообщалось, элиты РФ начали беспокоиться: разведка Запада выяснила, что их смущает в поведении Путина.