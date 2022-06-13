Общество

В России возвращается советская система высшего образования: что это значит

Российские дипломы практически не будут признавать в мире.

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Вслед за войной и военной цензурой в Россию возвращается и советская система высшего образования.  Это не означает полного запрета на получение признаваемых на Западе дипломов — но сделает их почти недоступными для большинства россиян.

Местные паблики отмечают, что еще 20 лет назад их президент Владимир Путин заявлял: «Очень серьезный, существенный шаг по интеграции России в мировое пространство». Говорил он о вступлении РФ в Болонскую систему образования. Теперь все меняется, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Можем объяснить.

Это значит, что уже начавшим учиться на бакалавров и магистров доучиться дадут. Однако в будущем  такие программы и в дальнейшем останутся, но в сильно усеченном виде, с масштабным сокращением бюджетных мест. Отсутствие у большинства российских абитуриентов доступа к бакалавриату отнимет возможность учиться в магистратурах на Западе. 

Это также значит, что отказ Болонской системы лишит российские университеты денег иностранных студентов. Прекратятся и популярные совместные программы с выдачей сразу двух дипломов — российского и иностранного.

Ранее мы сообщали, что у Зеленского назвали задачи минимум и максимум в войне с Россией.

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