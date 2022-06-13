Общество

Поляки считают, что война в Украине будет затяжной

Половина респондентов проголосовала ха этот вариант.

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Респонденты в Польше не очень верят в эффективность санкций против России, и почти половина респондентов считает, что война в Украине будет продолжаться еще очень долго, следует из опубликованного в понедельник опроса IBRiS.

В опросе, проведенном IBRiS по заказу «Rzeczpospolitej», 48,4 процентов опрошенных оценили, что нас ждет затяжной конфликт, который будет разрушительным как для Украины, так и для стран Европейского Союза, пишет УРА-Информ.

20,8 процента считают, что война не закончится без более решительных действий союзников Украины, 17,9%. опрошенных, считают, что страны ЕС договорятся с Путиным и пожертвуют Украиной ради своих интересов, и 6,6%. считает, что санкции против России заставят страну быстро прекратить боевые действия. В свою очередь, 5,9 процента опрошенных признались, что не знают, каким будет будущее этого конфликта.

Данные разведки с начала вторжения в Украину указывали на то, что Кремль планировал молниеносную войну и взятие Киева за три дня. Однако боевые действия продолжаются уже четыре месяца, и, по мнению экспертов, Россия может готовиться к затяжной войне. Украинская разведка указывает, что «у России есть потенциал для ведения долгосрочной войны».

Ранее мы сообщали, что у Зеленского назвали задачи минимум и максимум в войне с Россией.

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