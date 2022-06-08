Общество

“Сожрет все резервы»: Гиркин дал прогноз по дальнейшим боям в Украине

Вполне возможно одновременное начало наступательных операций обеими сторонами в разных регионах

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В ближайшие несколько дней основные боевые действия на Донбассе будут концентрироваться в районе Северодонецка-Лисичанска, с середины июня уже возможно «сражения за инициативу» в Херсонской, Харьковской, Запорожской областях. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гикрин, передает УРА-Информ.

«Со стороны ВС РФ продолжение операции „по разбиванию лба о Донецкий укрепрайон ВСУ“ полагаю маловероятным — думаю, что уж самому тупому генералу в ГШ РФ должно быть ясно, что продолжение данной операции только „сожрет все резервы“, а достижение стратегического результата — маловероятно», – отметил Гиркин.

Захваченный оккупантами из РФ Херсон никто штурмовать не будет, его достаточно взять в полукольце, а после этого уже прижать к Днепру. 

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