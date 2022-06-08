Эксперт озвучил подлинную причину масштабных обстрелов Донецка

Россияне, перемещаясь по городу, бьют из одного района по другому

Время чтения: 59 Секунд

Главная задача оккупационных войск россии с обстрелом оккупированного украинского Донецка не срыв поставок западного вооружения от стран-партнеров, а попытка подавить протестные настроения местных жителей. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов на своем канале в YouTube, передает УРА-Информ.

«Очень интересные события происходят в Донецке… Дело в том, что мобилизованные из Донецка и прилегающих оккупированных районах начали идти в отказ: требуют, чтобы их отправили домой. Они заявляют, что не собираются воевать в Луганской области, так как совсем из другой местности. Еще и российские войска используют их в качестве живого щита, пуская вперед во время атак. Там сформировалось движение, когда члены семей блокируют воинские части, военкоматы, требуют немедленно вернуть их назад… Оно принимает довольно массовый характер», – подметил Жданов.

Командование оккупантов, как отметил Жданов, мощными обстрелами решило придушить это движение.

«Местные жители очень быстро определили, что разница между выстрелом и взрывом всего несколько секунд, что стреляют из соседних районов. Все местные паблики пестрят нелестными выражениями в отношении российской оккупационной администрации», – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней основные боевые действия на Донбассе будут концентрироваться в районе Северодонецка-Лисичанска, с середины июня уже возможно «сражения за инициативу» в Херсонской, Харьковской, Запорожской областях.