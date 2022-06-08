Общество

Российские солдаты из элитных частей отправляют обратно в Россию, потому что они отказываются воевать

Никто не хочет умирать в Украине.

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Военнослужащих элитных подразделений ВДВ отправляют обратно в Россию, поскольку они отказываются продолжать участие в боевых действиях, сообщил в среду Генштаб ВСУ.

«Солдаты деморализованы. По нашей информации, в частях 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий из Луганской области в Россию направляют военнослужащих, отказывающихся от дальнейшего участия в боевых действиях», — сообщается в утреннем коммюнике в среду, пишет УРА-Информ.

76-я Черниговская гвардейская десантно-штурмовая дивизия — тактическое объединение Вооруженных Сил Российской Федерации, входящее в состав одного из двух самостоятельных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации (другой — Ракетные войска стратегического назначения). Считается одним из самых элитных в вооруженных силах Российской Федерации. Оно применяеся в двух чеченских войнах и в войне с Грузией в августе 2008 года. В марте 2014 года бойцы части участвовали в аннексии Крыма. Находится в Пскове.

106-я Тульская гвардейская воздушно-десантная дивизия дислоцируется в Туле.

Ранее мы сообщали, что у ВСУ успехи в направлении Херсона.

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