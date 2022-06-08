Арестович озвучил дату прибытия техники по ленд-лизу

Первая техника от США по ленд-лизу, которую отправили большими транспортными кораблями, должна прибыть в Украину где-то через 2−3 недели

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Советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что техника по ленд-лизу приедет через 2−3 недели. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Арестовича.

Первая техника от США по ленд-лизу, которую западные партнеры уже отправили большими транспортными кораблями, по мнению Арестовича, должна прибыть в Украину где-то через 2−3 недели.

«Вы должны понимать, что они долго грузятся в Америке, недели две, потом дней 10−12 плывут через Атлантику, потом приплывают в Европу, потом разгружаются. Вы должны понимать, что это занимает время, минимум месяцок», – заявил советник главы ОП.

Ранее сообщалось, что главная задача оккупационных войск россии с обстрелом оккупированного украинского Донецка не срыв поставок западного вооружения от стран-партнеров, а попытка подавить протестные настроения местных жителей.