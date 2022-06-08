Общество

Сколько военных РФ гибнет в Украине ежедневно: Зеленский дал ответ

С 24 февраля в Украине погибла уже 31 тысяча российских солдат

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С начала полномасштабного вторжения в Украине погибла уже 31 тысяча российских солдат. Ежедневно на войне, которую развязала РФ погибает по 300 захватчиков. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

«За время с 24 февраля Россия платит за совершенно дурацкую войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат ежедневно. И все равно настанет день, когда количество потерь даже для России пересечет предел допустимого», – отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что техника по ленд-лизу приедет через 2−3 недели.

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