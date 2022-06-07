Общество

Война на Украине показала, что беспилотники — ключевой элемент современных конфликтов – генерал США

Дэвид Дептула высказал свое мнение.

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Беспилотные летательные аппараты и другие беспилотные системы играют очень важную роль в войне в Украине, отчасти вопреки ожиданиям экспертов. Об этом заявил генерал в отставке ВВС США Дэвид Дептула. Он добавил, что Америка должна передать списанные беспилотники Украине, что значительно повысит ее военный потенциал.

Война на Украине, которая продолжается уже более 100 дней, — первая, в которой обе стороны конфликта используют беспилотные летательные аппараты в таких масштабах. Уже в начале войны турецкий ТБ2 Байрактары стал украинским символом борьбы и ужаса русских войск. В их честь даже сочиняли песни и давали имена украинским детям, пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

Как признает в интервью PAP генерал Дэвид Дептула, декан аналитического центра Митчелловского института аэрокосмических исследований, столь большая роль беспилотных платформ в текущей войне стала неожиданностью для некоторых экспертов, ожидавших, что беспилотники будут в значительной степени нейтрализованы путем систем  ПВО.

«Я думаю, многие удивлены, особенно тем, что беспилотники с обеих сторон сбиваются не так часто, как ожидалось, и что они оказывают существенное влияние на бой», — говорит эксперт. Он добавляет, что, особенно с украинской стороны, «Байрактары» ТБ2 оказались особенно полезными, дав украинским войскам необходимый обзор ситуации и позволив улучшить управление артиллерийским огнем, а также обеспечив огневую мощь.

Ранее мы сообщали, что Украина в ближайшее время может вернуть под свой контроль Мелитополь.

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