Общество

В Запорожской области серьезные бои: противник отходит в сторону Херсона

В этом направлении есть успехи у украинских военных.

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У Украинской армии появились небольшие успехи в Запорожском направлении. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Он рассказал, что на данный момент продолжаются активные боевые действия. При этом противник обступает, пишет УРА-Информ.

Старух отметил, что оккупанты отходят от из Мелитопольского и части Васильевского района и идут в сторону Херсона.

“В Запорожской области в районе Орехово и Гуляйполе идут активные бои. Противник отводит войска из Мелитопольского и части Васильевского района в сторону Херсона”, — заявил глава Запорожской ОВА.

Ранее мы сообщали, что в Украине появился спецлагерь для пленных военных РФ.

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