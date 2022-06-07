Экономика

Проблем с топливом не будет: власти пошли на новый шаг

Бензовозы получат “зеленый” коридор на границе.

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В ближайшее время дефицит топлива на украинских АЗС должен не быть таким критическим. Все из-за нового шага украинских властей.

Так стало известно о том, что пограничники и таможенники в первую очередь пропускают машины из горючим. Теперь у них появился “зеленый” коридор, чтобы быстрее проходить границу, пишет УРА-Информ со ссылкой на Госпогранслужбу.

“Выполняя задачи руководства государства и правительства пограничники совместно с представителями таможни обеспечивают бесперебойный и внеочередной пропуск транспортных средств, которые перевозят топливо”, – отметил начальник пресс-службы Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Роман Павленко.

Также отмечается, что что представители сопредельных стран ЕС также в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут в Украину с горючим и за горючим в страны ЕС. 

Иногда даже таким транспортным средствам предоставляется приоритет в пересечении границы с выделением, в том числе, отдельных полос для движения, если существуют большие очереди.

Ранее мы сообщали, что в Украине появился спецлагерь для пленных военных РФ.

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