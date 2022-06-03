Общество

“Смеются и издеваются”: Гиркин расстроен положением дел армии РФ

В России разведка — в хлам, дипломатия — в ноль

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Бывший командир незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе Игорь Гиркин пожаловался, что в Украине над армией РФ попросту смеются и издеваются. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Гиркина.

«В России разведка — в хлам, дипломатия — в ноль, военные тоже, получается… В Украине над нами смеются и издеваются! В Кремле быстренько решили, как было с „Минскими соглашениями“, на коленке накидать „Стамбульские“. Типа, щас мы подпишем и как будто бы ничего и не было. Отдайте нам Донбасс, забирайте все остальное и сделаем вид, что это было недоразумение. Но противник-то собирался воевать восемь лет. Они для этого строили армию. И построили! Боеспособную армию! Результат? Над нами просто смеются в Украине! Смеются и издеваются!» – недовольно сообщил Гиркин.

Ранее сообщалось, что российские военные написали уже 257 отказов от участия в войне против Украины. Их переписка была перехвачена украинскими спецслужбами. 

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