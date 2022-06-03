РФ уже выкрала часть суден из портов Украины

В украинских портах остаются заблокированными 68 иностранных судов

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В украинских портах из-за войны РФ против Украины остаются заблокированными 68 иностранных судов. Об этом сообщают в Администрации морских портов Украины, передает УРА-Информ.

«В Херсоне осталось 8 заблокированных судов, в Мариуполе — 6 единиц. Часть судов из захваченных портов россияне вывезли в российские города самостоятельно», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что бывший командир незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе Игорь Гиркин пожаловался, что в Украине над армией РФ попросту смеются и издеваются.