100 дней войны с Россией: топ-5 побед украинской армии

За сто дней полномасштабных действий у украинской армии было много успешных действий.

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Сегодня, третьего июня, ровно сто дней с начала полномасштабных военных действий на территории Украины. Напомним, что 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину.

За эти 100 дней у украинской армии было много успешных действий. Украина 24 подвела итоги этих 100 дней и назвала топ-5 главных успехов украинской армии, пишет УРА-Информ.

Так первого апреля украинской армии наши военные выбили армию Российской Федерации из Черниговской области. 2 апреля ВСУ окончательно освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область от рашистов.

4 апреля под контроль Вооруженных сил Украины перешла государственная граница Украины в Сумской области. 13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер “Москва” пошел ко дну после встречи с украинскими ракетами “Нептун”.

30 мая украинские воины уже в 22-й раз разбили россиян в Чернобаевке.

Ранее в ВСУ назвали важное условие для того, чтобы завершить войну.