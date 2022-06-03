Бесстрашные российские десантники бегут с Украины: уже 257 военных написали отказы

Они даже себя травмируют, чтобы не попасть на передовую

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Российские военные написали уже 257 отказов от участия в войне против Украины. Их переписка была перехвачена украинскими спецслужбами. Об этом пишет УРА-Информ.

В сети была опубликована переписка командиров 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск Российской Федерации. «Бесстрашные» российские десантники боятся воевать против вооруженных сил Украины. Чтоб не попасть на передовую, военные РФ себя специально травмирует.

«Уже имеется 250 заявлений об отказе, и еще 7 новых написали (это 10-я часть всей бригады). Такой показатель не нравится руководству, но поделать с этим они ничего не могут. Командиры десантников, ныне на поле боя, сами просят, чтобы их поскорее забрали оттуда», – отмечают военные.

Ранее сообщалось, что командир батальона украинских военных с позывным Кузик сообщил, что его подразделение не планирует отступать с Северодонецкого направления. Сейчас военные пытаются оттеснить оккупантов, как можно дальше за пределы города.