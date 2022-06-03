Политика

Украина обеспокоена действиями Беларуси

Очередные действия белорусов на границе.

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В Беларуси идет минирование лесных дорог, объездных путей и мостов в приграничных с Украиной районах. Сообщает ​​генеральный штаб украинской армии.

По данным штаба, угроза ракетно-авиационного обстрела со стороны Беларуси сохраняется, пишет Первая Лента.

В обзоре ситуации на фронте также сообщается, что российские силы продолжают обстреливать украинские позиции в Северодонецке и Лисичанске Луганской области, а также готовятся к наступлению в районе Славянска Донецкой области. Они обстреляли гражданскую инфраструктуру со стороны Изюма в Харьковской области.

В Донецкой области россияне обстреливают украинскую сторону по всей линии соприкосновения. Также они предпринимают штурмовые действия по нескольким направлениям в этом районе, в т.ч. в его северной части и в районе села Попасная.

Восточнее Харькова россияне не вели активных боевых действий, но продолжали обстрел ряда украинских городов из артиллерии, а также ведение огня с воздуха.

По данным штаба, для удержания своих позиций российские войска уничтожают объекты дорожной инфраструктуры на юге «в вероятных направлениях движения (Украинских) Сил обороны».

Ранее мы сообщали, что ВСУ рассказали, какую тактику выбрали оккупанты на Северодонецком направлении.

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