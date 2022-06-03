Происшествия

В Украине официально заявили, будут ли использовать РСЗО по территории России

Михаил Подоляк высказал свое мнение.

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Одной из самых обсуждаемых тем после того, как стало известно, что США все-таки передадут свои РСЗО Украине, является возможность использования ее Украиной по территории России.

Источники в Вашингтоне заявляли о том, что США передают РСЗО Украине, но та обязуется использует ее по территории России. В тоже время новый посол США в Украине заявила, что Киев сам в праве выбирать, как и где использует это оружие. Официальную позицию Украины высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет УРА-Информ.

Он на своей странице в социальных сетях заявил, что Украина не планирует применять РСЗО для ударов по территории России.

“Украина ведет оборонительную войну и не планирует применять РСЗО для атаки объектов в россии. Наши партнеры знают, где используется их оружие. Любые заявления о подобных намерениях – психологическая операция российских спецслужб”, – написал Михаил Подоляк в Twitter.

Ранее мы сообщали, что Украина обеспокоена действиями Беларуси.

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