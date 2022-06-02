“Пусть Пушилин помогает”: дончане отказываются поддерживать мобилизованных в ОРДЛО

В 2014 году «ребята сами шли служить», а потом, когда к «власти» пришел Пушилин, все «разбежались»

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Жители временно оккупированных территорий Донецка не хотят помогать мобилизованным согражданам, которых зверски поймали на улицах оккупационные власти, и отправили на передовую. Об этом они пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«Кому помочь?! Прошу прощения! РФ выделяла и выделяет деньги на все — форму, питание, оружие, только вопрос где это все? Сплошное воровство, и Пушилин в этом виноват», – пишут сторонники “республики”.

В 2014 году, как отмечают местные жители, «ребята сами шли служить», а потом, когда к «власти» пришел Пушилин, все «разбежались».

«Сколько боеспособных частей и ребят просто разбежались, а знаете почему? МММ никто не признает из нормальных людей! И посмотрите, во что превратился Донецк», – добавил дончанин.

Воевать в ОРДО люди сейчас уже не хотят.

«А какое может быть продвижение, когда ребят с улиц отправили воевать. Они оружие видели по телевизору. Или пожилые мужчины еще в СССР держали оружие, в армии служили, ни опыта, ни навыков, ничего. Формы нет», – негодуют комментаторы.

Ранее сообщалось, что так называемая «ПВО ДНР» якобы перехватила ракеты летящие над так называемой «республикой». В результате происшествия обломки рухнули в неподконтрольное Украине Енакиево.