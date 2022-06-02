Общество

ВСУ втянули врага в ловушку в Северодонецке, – Арестович

Эту информацию пока не подтвердили власти Луганской области

Время чтения: 51 Секунд

Вооруженные силы Украины якобы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

«Сейчас российское командование пребывает в шоке. Они уже отрапортовали про взятие СД, когда наши войска нанесли жесткий встречный контрудар, и сейчас мочат московских товарищей в мясо — не смотря на их превосходство в авиации и артиллерии», – сообщил Арестович.

Украинские военные проявляют невероятное мужество, а командиры не перестают удивлять тактическими талантами.

«Там очень жесткие бои. Российское командование сейчас бросают все наличные силы на удержание (заметьте, уже не на захват — на удержание!) Северодонецка.
Наши реально рвут сейчас противника, как львы, не смотря на его огневое превосходство. Появились первые пленные из состава российских войск. Но не всем так повезло. Битва не окончена. Наши рвут, рвут, рвут. Вот это — мастерство. Покруче противника», – подчеркнул Арестович.

Эту информацию пока не подтвердили в военной администрации Луганской области.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Донецка не хотят помогать мобилизованным согражданам, которых зверски поймали на улицах оккупационные власти, и отправили на передовую.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

“Пусть Пушилин помогает”: дончане отказываются поддерживать мобилизованных в ОРДЛО

В 2014 году «ребята сами шли служить», а потом, когда к «власти» пришел Пушилин, все «разбежались»

«Кто-то просил нас защищать?»: в ОРДО прозрели, что Донбасс не «спасают»

Они возмущены тем, «спецоперация по «осбождению» Донбасса только больше усугубила положение и количество жертв

«Референдума» не будет: в РФ снова “кинули” Донбасс

В Кремле вновь обвинили Украину

В Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта

Есть пробитие

«Наорали, увольняют, бросили, как мясо»: оккупанты обижены на свое руководство

Также никаких выплат не получают и «добровольцы», которых «бросили, как мясо, на передовую»

Оккупанты назвали цели, которые первоочередно «необходимо уничтожить» в Украине

Это необходимо сделать предотвращения поставок иностранной военной техники на Донбасс