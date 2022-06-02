Происшествия

Ранены люди, разрушены дома: в ОРДЛО “перехватили” ракету

Пострадал целый ряд домостроений

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Так называемая «ПВО ДНР» якобы перехватила ракеты летящие над так называемой «республикой». В результате происшествия обломки рухнули в неподконтрольное Украине Енакиево. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на «штаб теробороны ДНР».

«Пострадал целый ряд домостроений по ул. Краснодарской. Ранения получили двое гражданских — мужчина и женщина», – отметил член НВФ.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Донецка жалуются, что местный «главарь» НВФ Денис Пушилин еще три месяца назад начал вывозить их на «эвакуацию», пообещав, что война совсем скоро закончится, однако она только усугубилась. 

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