Общество

Оккупанты назвали цели, которые первоочередно «необходимо уничтожить» в Украине

Это необходимо сделать предотвращения поставок иностранной военной техники на Донбасс

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Коллаборанты в «ЛНР» озвучили цели, которые «необходимо уничтожить» на территории суверенной Украины в первую очередь. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление так называемого “посла ЛНР” в РФ Родиона Мирошника.

«Для предотвращения поставок иностранной военной техники в Донбасс, которую так обильно сегодня выделяет Запад, необходимо уничтожить пути ее доставки к местам военных действий — в первую очередь железнодорожные тоннели на западной Украине», – уточнил он.

Он озвучил также конкретные туннели:

— Бескидский, находящийся на участке Лавочное-Мукачево, его протяженность 1765 метров.

— Тоннель на участке Делятин-Госграница.

— Тоннель на участке Сянки-Ужгород протяженностью 907 метров.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном россиянами Херсоне оккупанты грабят один из знаменитых супермаркетов и вывозят награбленное в Крым. 

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