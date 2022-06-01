Общество

Стала известна главная задача ВСУ на Луганщине

Украинские военные намеренны нанести максимальный урон формированиям противника.

Время чтения: 38 Секунд

На данный момент самая трудна ситуация военных действий в Украине на востоке страны. Российская армия намерена всеми силами выйти на границы Луганской области.

Украинские военные держат рубежи, но на данный момент большая часть Северодонецка уже занята российскими оккупантами. В тоже время стала известна главная задачу украинских военных на Луганщине, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Вертикаль.

Источник отмечает, что главной целью ВСУ в этом регионе является нанесение максимальных потерь россиянам, чтобы сбить наступательные возможности.

“Главная задача ВСУ на Луганщине – нанесение максимальных потерь рашистам, чтобы сбить наступательные возможности рашиков и выбить их волной контрнаступления наших сил. Задача реализовывается успешно”, – пишет паблик.

Отметим, что по некоторым данным перед россиянами стояла задача выйти на границу Луганской области до первого июня.

Ранее Алексей Арестович сделал важное заявление по Северодонецку.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Данилов прокомментировал слухи о скором конце войны: секретарь СНБО поделился не самым радостным прогнозом

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не разделяет точку зрения позитивно мыслящих политиков. По его словам, конца войны не будет в скором времени. Однако он сообщил, когда можно будет говорить о мире в государстве.

Рейтинг самых больших друзей Украины: топ-20 от Forbes

Первое место в рейтинге заняла Польша.

Арестович сделал важное заявление по Северодонецку

Войска РФ своими действиями подвергают риску химической катастрофы как местное население, так и самих себя

Реалии Мариуполя: оккупанты продают жителям города награбленное

Если владельцы не появятся в течение месяца (фактически до 01.07) все автомобили будут признаны собственностью «молодой республики»

Стало известно, что решит дальнейшее развитие войны в Украине

Боевые действия должны завершиться дипломатическим путем

Зеленский жестко ответил на планы РФ по Украине: что сказал президент

На Донбассе ситуация сложная, так как не хватает соответствующего количества оружия