Стала известна главная задача ВСУ на Луганщине

Украинские военные намеренны нанести максимальный урон формированиям противника.

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На данный момент самая трудна ситуация военных действий в Украине на востоке страны. Российская армия намерена всеми силами выйти на границы Луганской области.

Украинские военные держат рубежи, но на данный момент большая часть Северодонецка уже занята российскими оккупантами. В тоже время стала известна главная задачу украинских военных на Луганщине, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Вертикаль.

Источник отмечает, что главной целью ВСУ в этом регионе является нанесение максимальных потерь россиянам, чтобы сбить наступательные возможности.

“Главная задача ВСУ на Луганщине – нанесение максимальных потерь рашистам, чтобы сбить наступательные возможности рашиков и выбить их волной контрнаступления наших сил. Задача реализовывается успешно”, – пишет паблик.

Отметим, что по некоторым данным перед россиянами стояла задача выйти на границу Луганской области до первого июня.

Ранее Алексей Арестович сделал важное заявление по Северодонецку.