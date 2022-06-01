Зеленский рассказал, какие переговоры могут быть с Россией

Украинский президент заявил, что переговоры с Москвой возможны.

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Украина может вести переговоры с Россией, но это не может быть ультиматум со стороны Москвы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства в интервью Newsmax заявил о том, что переговоры с Кремлем все-таки возможны, пишет УРА-Информ.

“С некоторыми территориями есть некоторые сложности, есть некоторые детали, но все эти сложности можно было бы обсудить, и эти обсуждения были бы необходимы, чтобы остановить войну”, – заявил Зеленский.

Он заявил, что переговоры возможны, но этого должна хотеть Москва. По словам Зеленского, “если речь идет об ультиматумах и “вы должны уступить треть своей территории, и мы оставим вас в покое и оставим в живых” — это не то, о чем мы можем договориться”.

Он добавил, что в итоге Россия исчерпает желание продолжать боевые действия в южных и восточных регионах, поскольку мир объединяется вокруг украинского суверенитета.

Ранее Зеленский раскрыл правду о потерях Украины во время войны с Россией.