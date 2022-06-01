Политика

Зеленский рассказал, какие переговоры могут быть с Россией

Украинский президент заявил, что переговоры с Москвой возможны.

Время чтения: 44 Секунд

Украина может вести переговоры с Россией, но это не может быть ультиматум со стороны Москвы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства в интервью Newsmax заявил о том, что переговоры с Кремлем все-таки возможны, пишет УРА-Информ.

“С некоторыми территориями есть некоторые сложности, есть некоторые детали, но все эти сложности можно было бы обсудить, и эти обсуждения были бы необходимы, чтобы остановить войну”, – заявил Зеленский.

Он заявил, что переговоры возможны, но этого должна хотеть Москва. По словам Зеленского, “если речь идет об ультиматумах и “вы должны уступить треть своей территории, и мы оставим вас в покое и оставим в живых” — это не то, о чем мы можем договориться”.

Он добавил, что в итоге Россия исчерпает желание продолжать боевые действия в южных и восточных регионах, поскольку мир объединяется вокруг украинского суверенитета.

Ранее Зеленский раскрыл правду о потерях Украины во время войны с Россией.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Элита Кремля готовится к уходу Путина от власти: Соловей обратил внимание на ряд факторов

Известный политолог Валерий Соловей рассказал о том, что властные структуры Российской Федерации начали вести себя достаточно любопытно. Он уверяет, что все указывает на скорый уход главы Кремля Владимира Путина из политики.

Второй этап войны РФ в Украине заканчивается не в пользу Москвы: Кох сообщил, что происходит

Альфред Кох считает, что так называемая «Фаза II» войны против Кремля в Украине закончилась бы еще одним поражением России.

Пушилин озвучил ключевую цель войны: главарь террористов «ДНР» сказал, что должна сделать армия РФ

Главарь сепаратистских сил из ОРДО Денис Пушилин отличился новым провокационным заявлением, на которое обратили внимание СМИ. По его словам, ключевой целью данного этапа войны является наступление оккупантов в направлении Славянска.

Госдеп США предупредил о возможной аннексии Херсона Россией

Все может произойти уже в ближайшее время.

Зеленский сделал важное заявление по ВСУ: не нужно этого делать

Украинский президент выступил с очередным обращением к украинцам.

Захарова призвала Евросоюз молиться: Береза показал, какое заявление сделала представитель МИДа РФ

Бывший народный депутат Украины Борислав Береза продолжает обращать внимание на суровую действительность Российской Федерации. На сей раз он обратил внимание на высказывания человека, который непосредственно представляет Министерство иностранных дел РФ.