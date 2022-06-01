Происшествия

У ВСУ появился плацдарм для освобождения Херсона – эксперт рассказал о новых успехах армии Украины

Специалист по военным вопросам Николай Жданов рассказал о том, что Вооруженные силы Украинского государства сумели проявить большой профессионализм на южном фронте. Благодаря усилиям украинских героев фронт был отброшен дальше от Николаева, а также Кривого Рога.

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Об этой информации сообщили в телеграм-канале «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

«ВСУ выдвинулись на Новую Каховку. Это фактически является плацдармом для того, чтобы освободить Херсон. Эксперт уверяет, что операция в направлении Новой Каховки способна дать возможность ВСУ отбивать Херсон от врага. Если Новая Каховка будет занята, то ВСУ будут полноценно выдвигаться в сторону Херсона», – сказано в сообщении.

Однако пока неясно, когда будет захвачена хотя бы Новая Каховка. Безусловно, подобную информацию не разглашают в командовании. Люди, в свою очередь, могут только догадываться. На этом фоне украинская сторона все еще ждет поставок вооружения со стороны Запада, чтобы начать продвижение по всем фронтам.

Напомним, солдаты РФ документально подтверждают, что согласны убивать украинцев, – пленный снайпер.

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