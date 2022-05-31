Общество

Реалии Мариуполя: оккупанты продают жителям города награбленное

Если владельцы не появятся в течение месяца (фактически до 01.07) все автомобили будут признаны собственностью «молодой республики»

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В оккупированном российскими войсками Мариуполе захватчики начали свозить все найденные транспортные средства без собственников на территорию рынка «Азовский». Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УРА-Информ.

«Сообщают, что это считается началом учета «находок». Если владельцы не появятся в течение месяца (фактически до 01.07) все автомобили будут признаны собственностью «молодой республики», – сообщил Андрющенко.

Жителям оккупированного россиянами Мариуполя утраченное имущество (техника, личные вещи, драгоценности, одежда) приходится искать через местных «решал».

«Вы идете к „правильному“ человеку в так называемых райотделах так называемой милиции. Там показываете фото и делаете предложение оплаты за возврат. Дальше — украденное ищут по рынкам так называемой ДНР, Таганрога и Ростов-на-Дону. В большинстве случаев — находят и возвращают за деньги. По крайней мере, говорят, что ищут по рынкам. Хотя что-то подсказывает — что это просто продают награбленное владельцам слишком дорого», – подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что следующие несколько недель полномасштабной войны в Украине будут решающими. Сражение за украинский Донбасс будет определяющим. Все зависит от того, чем завершится активная фаза военных действий –уверенной победой одной из сторон, или же переходом к позиционному противостоянию. 

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