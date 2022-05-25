Общество

Украинские военные, которых эвакуировали из Азовстали, связались со своими родственниками: что они сказали

На данный момент не так много информации, как хотелось бы.

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Некоторые украинские военные, которых эвакуировали из Азовстали на неподконтрольной Украине территорию или же на территорию Российской Федерации, сумели выйти на связь со своими родными.

Так Екатерина Прокопенко, жена командира полка “Азов” Дениса Прокопенко, рассказала, что смогла услышать своего мужа во время короткого разговора по телефону, пишет УРА-Информ со сылкой на AP и The Guardian.

“Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я”, – рассказала Екатерина. Ей сообщили, что пленные не подвергались насилию. Смог ли Денис Прокопенко свободно говорить во время разговора, неизвестно.

По словам Екатерины, телефонный звонок был возможен по договоренности между правительствами Украины и России и благодаря посредничеству Красного Креста, посещавшего некоторых украинских бойцов.

Также она рассказала, что договоренности между Украиной и Россией предусматривают надлежащее захоронение погибших бойцов и определенные условия для военнопленных, в частности возможность звонить по телефону членам семьи. Что еще входит в эту договреность неизвестно.

Ранее мы сообщали, что Алексей  Арестович назвал новые сроки победы Украины.

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