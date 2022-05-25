Стрельба в школе в Техасе: погибли 19 детей и двое взрослых

Черный день для истории Америки.
Число погибших во вторник в перестрелке в начальной школе в Увалде, штат Техас, США, возросло до 21 человека. По словам сенатора от Техаса Роланда Гутьерреса, погибли 19 детей и двое взрослых.
Гутьеррес добавил, что три человека все еще находятся в критическом состоянии в больнице. Ранее губернатор штата Грегг Эббот сообщил о 15 погибших, пишет УРА-Информ со ссылкой на американские СМИ.
Виновник массового убийства, в котором погиб 21 человек, в том числе 19 детей в возрасте 7-10 лет, был убит в перестрелке с сотрудником пограничной службы. Он был рядом, когда началась стрельба, он, не дожидаясь подкрепления, вошел в школу и застрелил нападавшего.
По данным CNN, убийца, 18-летний Сальвадор Ромас, убил свою бабушку из пистолета в руке перед тем, как ворваться в начальную школу.
По словам сенатора штата Техас Роланда Гутьерреса, убийца легально купил пистолет, когда ему исполнилось 18 лет.
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