Политика

Арестович назвал новые сроки победы Украины

После переговоров в Стамбуле в РФ победила «партия войны» и Кремль сделал ставку на затягивание конфликта

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Наступление армии РФ провалилось в первые дни вторжения в Украину. Скорой войны не вышло, а к затяжной никто не готовился: ни Россия, ни Запад. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович, передает УРА-Информ.

«Мы накапливаем резервы для того, чтобы пойти в наступление. Россияне хотят как можно больше оккупировать наши территории, параллельно оттягивая поставки нам оружия. Действуя на уровне дипломатов и эмиссаров, пытаясь уничтожить поставки и инфраструктуру ракетными ударами. Это оттягивает, но не отменяет нашего наступления и победы. Эффективность и быстрота наших действий будут зависеть от поставок вооружения, часть которого еще предстоит изготовить. Наступление также займет месяцы, поэтому пройтись Парадом Победы по Крещатику раньше ноября не получится», – считает Арестович.

Ранее сообщалось, что бывший командир украинского полка «Азов» Андрей Билецкий заявил об исключительном героизме экипажей вертолетов, которые доставляли подкрепление, вооружение, а также лекарства и прочее необходимое для защитников заблокированного войсками РФ Мариуполя.

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